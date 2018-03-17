В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку

Алия Мусакаева в Абзановскую среднюю школу пришла сразу после окончания Стерлитамакской педакадемии. Здесь она уже несколько лет успешно преподавала математику. Накануне того злополучного скандала, который обернулся ее увольнением, она провела пробное ЕГЭ у выпускников.

Одна из девочек написала задание на “4”. Все бы ничего, с кем не бывает, но вскоре в школе появилась ее разгневанная мать – и потребовала исправить оценку дочери на “5”. Учительница, разумеется, отказалась это делать. Это случилось 30 января.

Мама на этом не остановилась. Воспользовавшись своими знакомствами в чиновничьих кругах района, она начала давить не только на Алию, но и на директора, сообщают в письме. Учительницу несколько раз вызывали к директору, приходили к ней домой. Алия не выдержала, написала заявление на отпуск, чтобы выждать, пока не успокоится мать школьницы.

Дело получило неожиданный поворот, когда откуда-то узнавшие эту новость ученики собрались в школьном коридоре и заявили о своем протесте. В организации “беспорядка” обвинили молодую учительницу. В ситуации разбиралась полиция.

- Директор бросил мою трудовую на стол и сказал, чтобы меня не было в школе с 5 февраля, - рассказала нашему корреспонденту сама Алия. Ей не позволили даже отработать законные две недели.

Заявление на увольнение было написано по собственному желанию. То, что к концу учебного года из школы уходила преподавательница одного из основных предметов, естественно, не могло не обеспокоить родителей. К тому же, по их словам, Алия хорошо ладила с детьми и отлично знала свой предмет. Ее ученики каждый год показывали хорошие результаты ЕГЭ по району.

Родители сначала поодиночке обращались к директору, но тот был непреклонен.

- Затем мы собрали подписи и написали обращение на имя главы района Альфариса Байчурина, - рассказывает одна из них, председатель местного общества «Ак инэйзэр» Ильгиза Елкибаева. – Однако, он остался безучастным.

К нему пыталась обратиться и Алия, но, увы, безуспешно.

По словам учительницы, хорошие оценки для своей дочери родительница начала требовать еще в начале года. И когда она отказалась, сделала все, чтобы Алия уволилась.

Свое мнение о произошедшем корреспонденту Медиакорсети высказал директор Абзановской школы Айрат Хасаев. Он не согласен с точкой зрения, изложенной в письме.

- Алия Губайдулловна решила уволиться сама, мы с завучом пытались ее уговорить остаться, - рассказывает он. – Что касается оценок, как выяснила школьная комиссия, учительница математики, по какой-то неизвестной нам причине, специально занижала оценки этой девушки.

ДТП с участием Абзановских школьников произошло год назад, 1 марта 2017 года. Об этом своем блоге писал главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов.

В Абзановской средней школе-интернат обучаются около 250 детей с девяти деревень района. Это то самое учебное заведение, школьный автобус которого попал в смертельное ДТП. К счастью, дети не пострадали, но в итоге, школьный директор был уволен.

- Айрат Хасанович в нашей школе новый человек и ничего не понимает или делает вид, что не понимает. В школе творится беспорядок. Некоторые учителя приходят в школу пьяными. У некоторых из них нет педагоического образования, но они учат детей, потому что они родственники начальника районного отдела образования. Их почему-то никто не проверяет, никто не увольняет, - рассказывают родители.

Спустя какое-то время, в школу пришла новая учительница, но беспокойство родителей выпускного класса не исчезло. Говорят, не понятно, успеют ли дети привыкнуть к новой учительнице перед самым выпуском. Ведь Алия Мусакаева обучала их с шестого класса.