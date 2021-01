Накануне, 22 января, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об изъятии для государственных нужд участки земли в Уфе и Уфимском районе. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Начальный документ распоряжения датирован 6 июля 2020 года. Всего в документе значатся более 15 земельных участков, которые расположены на территории садовых товариществ, села Русский Юрмаш, Русско-Юрмашского сельсовета, а также города Уфа. За исполнением распоряжения будет следить премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. Перед оформлением документов собственникам земли должны быть высланы сведения об изъятии участка.

