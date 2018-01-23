В Башкирии сотрудников Росприроднадзора наказали за увлечение проверками

Чиновники наведались с контрольными мероприятиями в четыре организации, не получив на то согласия из прокуратуры.

Четыре представителя республиканского Управления Росприроднадзора строго наказаны за проведение несогласованных внеплановых проверок в четырех организациях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.

Так, сотрудники Росприроднадзора сначала провели контрольные мероприятия в двух организациях, которые проверке только Министерством экологии республики.

Вдобавок они организовали внеплановую проверку в МУП «Водоканал» в Благовещенске после получения электронной жалобы от неавторизованного пользователя, а это оказалось запрещено законодательством.

Четвертые пунктом проверки стала администрация Белорецкого района, куда проверяющие из Росприроднадзора также приехали, не уведомив об этом прокуратуру.