На государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательском, проектно-конструкторском и производственном институте строительного и градостроительного комплекса Республики Башкортостан» официально назначили нового директора.

По данным пресс-службы Минземимущества, им назначен Марсель Назиров. Он с 30 сентября находился в статусе исполняющего обязанности, а в этом месяце, по результатам конкурса руководителей вступил в должность официально. Согласно базе данных «Спарк-Интерфакс», институт «БашНИИстрой» работает с 1993 года. Это подведомственное учреждение Минземимущества и Минархитектуры. Выручка в 2019 году составила 12,78 миллионов рублей, тогда как убыток — 17,95 миллионов рублей.

