В Уфе из-за долгов вновь остановятся трамваи и троллейбусы

Энергетики предупредили управление электротранспорта об отключении за неуплату.

Энергосбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) опубликовала на своём сайте предупреждение о намерении с 23 ноября прекратить подачу электроэнергии на подстанциях №18 и №29. Как сообщили в компании, отключение связано с многомиллионным долгом управления электротранспорта города Уфы за энергию, по последним подсчётам сумма задолженности составляет уже более 200 миллионов.

- 28 августа состоялось совещание в правительстве Республики Башкортостан при участии представителей администрации Уфы, представителей МУП «Управление инфраструктурой транспорта ГО г. Уфа» (УИТ) и МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа» (МУЭТ) и нашей компании, - рассказал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. – На совещании было принято решение до 1 сентября частично, в размере 100 млн рублей, погасить задолженность указанных предприятий перед «ЭСКБ». Однако деньги на счёт до настоящего времени не поступили.

По информации энергетиков отключение перечисленных подстанций отразится на нескольких городских маршрутах, в частности речь идёт о троллейбусах с номерами 12, 13к, 21, и трамваях 1, 16, 18.

В случае, если это не подтолкнет управление электротранспорта к уплате долга, то в ЭСКБ обещают ужесточить меры.