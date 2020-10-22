В Башкирии ожидаются заморозки до -12 градусов

Днем же по республике пройдет небольшой снег, местами с дождем. На отдельных участках дорог может образоваться гололед. Температура воздуха днем составит 0,+5 градусов.
24 октября синоптики обещают также снег с дождем и гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью до -5 градусов, днем +4,+9.
В воскресенье, 25 октября, погода существенно не изменится, однако выпавших снег, вероятнее всего, растает. Температура воздуха днем прогреется до +6,+11 градусов, а ночью не опустится ниже +5 тепла.