В Башкирии ожидаются заморозки до -12 градусов

В Башкирии ожидаются заморозки до -12 градусов

Вчера, 20:26ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сотрудники Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Уже завтра, 23 октября, ночью в республике ожидается резкое похолодание до -12 градусов.

Днем же по республике пройдет небольшой снег, местами с дождем. На отдельных участках дорог может образоваться гололед. Температура воздуха днем составит 0,+5 градусов.

24 октября синоптики обещают также снег с дождем и гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью до -5 градусов, днем +4,+9.

В воскресенье, 25 октября, погода существенно не изменится, однако выпавших снег, вероятнее всего, растает. Температура воздуха днем прогреется до +6,+11 градусов, а ночью не опустится ниже +5 тепла.

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