В Уфе третий день подряд фиксируют температурный рекорд

Вчера, 21 августа, аэрологическая станция Уфа-Дема зарегистрировала новый рекорд по жаре — температура воздуха поднялась до +38,4 градуса. Последний раз самую высокую температуру в этот день фиксировали в 2016 году, когда на улице было +32,5 градуса, сообщает Башгидрометцентр.
По Башкирии температура воздуха вчера варьировалась от +33,2 до +39,5 градуса.
В прошлые дни также были побиты новые температурные рекорды в столице республики. Так, 19 августа, метеостанция города зафиксировала максимальную температуру +36,2 градуса, которая перекрыла рекорд, который держался пять лет. В 2016 году в этот день температура воздуха повышалась до +34 градусов. 20 августа в городе потеплело до +36,7 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд 2008 года.
Всего за август было установлено шесть температурных рекордов в Уфе. Ещё три были зарегистрированы 3, 4 и 16 августа.
Согласно прогнозу, сегодня, 22 августа, снова в республике будет жаркая погода. Температура воздуха местами поднимется до +39 градусов. Синоптики обещают спад жары к концу августа. В сентября уже наступит дождливая погода.