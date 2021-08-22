В Уфе третий день подряд фиксируют температурный рекорд

В прошлые дни также были побиты новые температурные рекорды в столице республики. Так, 19 августа, метеостанция города зафиксировала максимальную температуру +36,2 градуса, которая перекрыла рекорд, который держался пять лет. В 2016 году в этот день температура воздуха повышалась до +34 градусов. 20 августа в городе потеплело до +36,7 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд 2008 года.