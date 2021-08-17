В Уфе в третий раз за месяц побит температурный рекорд

Вчера, 16 августа, аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала максимальную температуру воздуха за последние пять лет. Столбик термометра достиг отметки +34,2 градуса, сообщила пресс-служба Башгидрометцентра.
Прошлый температурный рекорд в этот день был установлен в 2014 и 2016 годах. Тогда температура воздуха поднялась до +33,6 градуса. По региону самые высокие показатели термометра составили 30,2-35,1 градуса. Они были зарегистрированы в селе Дуван и в Селавате.
Напомним, это уже третий рекорд по жаре за август. Максимальные температуры фиксировали 3 августа, когда был побит рекорд, державшийся 21 год, и температура воздуха поднялась до +36,3. Второй максимум зарегистрировали на следующий день, 4 августа. Он составил +37,8 градуса.
На этой неделе синоптики прогнозируют в республике сухую безветренную погоду. Температура воздуха днём будет подниматься до +35 градусов, а дождей совсем не ожидается.