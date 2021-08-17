В Уфе в третий раз за месяц побит температурный рекорд

Прошлый температурный рекорд в этот день был установлен в 2014 и 2016 годах. Тогда температура воздуха поднялась до +33,6 градуса. По региону самые высокие показатели термометра составили 30,2-35,1 градуса. Они были зарегистрированы в селе Дуван и в Селавате.