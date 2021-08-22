В Башкирии ожидается сильная жара и грозы

Сегодня, 22 августа, в Башкирии продолжится аномальная жара. Ожидается, что в республике не будет существенных осадков, тем не менее днем в отдельных районах синоптики прогнозируют грозу.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23°, местами до +10°. Днем температура поднимется до +37°, местами — сильная жара до +39°.
Согласно прогнозам погоды, к концу августа жара уйдет из Башкирии, а температура воздуха опустится до +20°. С наступлением сентября ожидается наступление дождей.