В Башкирии ожидается сильная жара и грозы

По прогнозам синоптиков, эти выходные в республике станут последними в череде аномально жарких в этом году.

Сегодня, 22 августа, в Башкирии продолжится аномальная жара. Ожидается, что в республике не будет существенных осадков, тем не менее днем в отдельных районах синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23°, местами до +10°. Днем температура поднимется до +37°, местами — сильная жара до +39°. Согласно прогнозам погоды, к концу августа жара уйдет из Башкирии, а температура воздуха опустится до +20°. С наступлением сентября ожидается наступление дождей.

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