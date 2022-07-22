С начала 2022 года в Башкирии младенческая смертность снизилась на 19,7%

По предварительным данным Республиканской медицинской информационно-аналитической системы в Башкирии смертность снизилась на 9,9%, рождаемость — на 4,1%. С начала 2022 года в республике родился 17 331 ребенок.
По данным озвученным в ходе выездного мероприятия, с начала 2022 года значение общего показателя смертности составило 12,6 на 1000 населения, и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 10%.
Показатель же младенческой смертности (уточнение — по оперативным данным) за первый 2022 года составляет 4,9 промилле, а это ниже показателя прошлого года на 19,7%.
Напомним, власти в июне рапортовали о снижении младенческой смертности на 21,3%, а новый министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин привел данные о том, что за первые пять месяцев текущего года в 29 районах республики не умер ни один новорожденный.
Однако не все так радужно, за первые два месяца нынешнего года в Башкирии все же скончались 33 младенца. Хотя и этот пугающий показатель показал достаточно мощное снижение по сравнению с январем-февралем 2021 года – 32,7 процента.
Уместно напомнить и о том, что в минувшем 2021 году Башкирия стала абсолютным лидером по количеству младенческих смертей, и ни один из регионов Приволжского федерального округа к показателю Башкирии даже не приблизился.