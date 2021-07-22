В ГД предлагают решить вопрос по выплатам на детей для получающих алименты родителей

В ГД предлагают решить вопрос по выплатам на детей для получающих алименты родителей
В ГД предлагают решить вопрос по выплатам на детей для получающих алименты родителей
Сегодня, 15:32ОбществоФото: pixabay.com
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой урегулировать вопрос по оформлению выплат на ребенка от 8 до 17 лет родителю, который получает назначенные ему в досудебном порядке алименты.

Как пишет RT, Бессараб в своем документе ссылается на принятое 1 июля постановление, согласно которому ежемесячное пособие на несовершеннолетнего в возрасте от 8 до 17 лет должен получать родитель, которому выплачивают алименты по решению суда.

Депутат подчеркивает, что исходя из содержания данного постановления, родитель не может получать ежемесячное пособие в том случае, если у него на руках вместо судебного решения находится юридически заверенное алиментное соглашение.

Парламентарий отмечает, что к ней уже поступают жалобы о неправомерности такого постановления в отношении граждан, которые решили вопрос с алиментными выплатами в досудебном порядке, и просит Татьяну Голикову рассмотреть возможность внесения поправок в данное постановление.

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