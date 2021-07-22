В результате переговоров Германия и США пришла к соглашению о «Северном потоке-2» и транзите газа через Украину.

Как пишет Телеграм-канал «Мейстер», хотя Германия, как и ранее, сделала предупреждения в адрес России, единственная мера, которую она примет, заключается в назначении спецпосланника для лоббирования продления договора о транзите еще на 10 лет. Кроме того, силами Германии будет сформирован фонд развития «зеленой энергетики». Также ФРГ планирует дать Украине рекомендации по поводу модернизации ГТС и энергосистемы. Таким образом, в 2024 году Россию ожидает «новый масштабный торг с ЕС и США о судьбе украинского транзита», отмечают авторы канала. В то же время стоит отметить, что стартовые позиции России будут сильнее, чем годом ранее, так как у страны будут рабочие альтернативы в виде функционирующих «Балканского потока» и СП-2. Кроме того, низка вероятность введения санкций против газопровода. В свою очередь, Украина получает только обещания инвестиций, которые не подкреплены юридически. Возможно, это обусловливает то, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков снова обратился к Конгрессу США с просьбой препятствовать строительству СП-2.

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