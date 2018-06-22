В Москве в связи с дачным сезоном ожидают большие пробки
Сегодня, 21:29Общество
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По словам представителей Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД), в пятницу на выездах из Москвы движение может быть затруднено.
К пробкам приведет хорошая погода и разгар дачного сезона. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».
Сегодня эксперты рекомендуют автовладельцам покидать Москву в период до 16:00 или после 22:00. Дачный сезон идет уже несколько недель. В выходные жители столицы стараются выезжать в свои загородные дома. Сейчас же на улице установилась хорошая погода. На данный момент уже фиксируется увеличение количества машин, двигающихся к выездам из города, сообщают в ЦОДД.
Самые большие пробки 22 июня ожидаются на Щелковском, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе.
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