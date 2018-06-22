В Москве в связи с дачным сезоном ожидают большие пробки

Сегодня эксперты рекомендуют автовладельцам покидать Москву в период до 16:00 или после 22:00. Дачный сезон идет уже несколько недель. В выходные жители столицы стараются выезжать в свои загородные дома. Сейчас же на улице установилась хорошая погода. На данный момент уже фиксируется увеличение количества машин, двигающихся к выездам из города, сообщают в ЦОДД.