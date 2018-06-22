Оскорбивший россиянку аргентинец публично попросил прощения
Болельщик из Аргентины принес извинения россиянки, которая ранее по его просьбе повторила неприличную фразу на испанском языке.
Девушка значения произнесенного словосочетания не знала. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».
Недавно в социальных сетях появился видеоролик с 47-летним выходцем из Аргентины Нестором Фернандо Пеновии и молодой россиянки. Иностранец на камеру попросил девушку повторить за ним фразу на испанском языке.
Распространившееся в сети видео собрало множество гневных откликов. Мужчину осуждали как его соотечественники, так и люди из других стран. В итоге Пеновии пришло извиняться.
По словам аргентинца, он ничего не имеет против женщин. Шутка действительно была неприемлемой. Мужчина попросил прощение перед своей семьей, друзьями, а также всеми россиянами и аргентинцами.
Болельщик сказал, что ему очень стыдно и на самом деле он не плохой. Само видео должны были увидеть только его 14 друзей, которые вместе с ним приехали в Россию. Как ролик оказался в интернете Пеновии не знает. Возможно его выложил кто-то из знакомых мужчины.
По признанию фаната, будучи в РФ он с приятелями сделал много подобных роликов. Какого возраста была девушка на видео он не знал. Однако Пеновии понимает, что это его не оправдывает.
Между тем, дипломаты посольства России в Буэнос-Айресе потребовали от Аргентины принять меры в отношении Нестора Фернандо Пеновии. Последнего уже лишили возможности приходить на матчи ЧМ-2018. Фанат отозвал свой паспорт болельщика.