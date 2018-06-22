Оскорбивший россиянку аргентинец публично попросил прощения

Девушка значения произнесенного словосочетания не знала. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».

Недавно в социальных сетях появился видеоролик с 47-летним выходцем из Аргентины Нестором Фернандо Пеновии и молодой россиянки. Иностранец на камеру попросил девушку повторить за ним фразу на испанском языке.

Распространившееся в сети видео собрало множество гневных откликов. Мужчину осуждали как его соотечественники, так и люди из других стран. В итоге Пеновии пришло извиняться.

По словам аргентинца, он ничего не имеет против женщин. Шутка действительно была неприемлемой. Мужчина попросил прощение перед своей семьей, друзьями, а также всеми россиянами и аргентинцами.

Болельщик сказал, что ему очень стыдно и на самом деле он не плохой. Само видео должны были увидеть только его 14 друзей, которые вместе с ним приехали в Россию. Как ролик оказался в интернете Пеновии не знает. Возможно его выложил кто-то из знакомых мужчины.

По признанию фаната, будучи в РФ он с приятелями сделал много подобных роликов. Какого возраста была девушка на видео он не знал. Однако Пеновии понимает, что это его не оправдывает.