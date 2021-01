В преддверии выходные в Башкирии пройдут рейдовые мероприятия, сообщает глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

В целях профилактики нарушения ПДД в преддверии выходных пройдут рейды. Динар Гильмутдинов отмечает, как показывает практика, проведение подобных мероприятий помогает исключить из движения нетрезвых водителей и других нарушителей правил, которые подвергают опасности остальных людей. Отметим, что за 21 января в республике было выявлено 2,5 тысячи нарушению ПДД, а также 23 нетрезвых водителя.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter