В Уфе взрослую женщину осудят за злопыхательство в соцсетях

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Она «просто» разместила статью, в которой унижались люди другой национальности.
43-летняя уфимка стала фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом сообщается на сайте следкома.
Как следует из материалов дела, в мае прошлого года, используя мобильный телефон, женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе публикацию, в которой имелись слова и выражения, унижающие достоинство представителей другой национальности.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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