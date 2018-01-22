В Уфе взрослую женщину осудят за злопыхательство в соцсетях

43-летняя уфимка стала фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, в мае прошлого года, используя мобильный телефон, женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе публикацию, в которой имелись слова и выражения, унижающие достоинство представителей другой национальности.