В Уфе засыпали песком опасную горку, на которой часто травмировались дети

В Уфе коммунальные службы засыпали песком склон за Конгресс-холлом Торатау. В администрации города признали это необорудованное для катания место одним из травмоопасных.

Напомним, ранее двое детей травмировались при катании на тюбингах с горки возле Конгресс-холла «Торатау». Травмы получили 12-летняя девочка и шестилетний мальчик. Их госпитализировали. Оба ребенка были под присмотром родителей. — Если вы решили провести время на ледовом городке, уделяйте особое внимание детям. Прежде чем отпустить ребенка кататься с горки, внимательно осмотрите ее, нет ли на ней трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести вред здоровью малыша. Убедившись, что с горкой все в порядке, можете смело позволить ему на ней кататься, – напомнили в городской администрации.

