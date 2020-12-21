В Уфе засыпали песком опасную горку, на которой часто травмировались дети

В Уфе засыпали песком опасную горку, на которой часто травмировались дети

Вчера, 19:14ОбществоКарина МамаеваPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
В Уфе коммунальные службы засыпали песком склон за Конгресс-холлом Торатау. В администрации города признали это необорудованное для катания место одним из травмоопасных.

Напомним, ранее двое детей травмировались при катании на тюбингах с горки возле Конгресс-холла «Торатау». Травмы получили 12-летняя девочка и шестилетний мальчик. Их госпитализировали. Оба ребенка были под присмотром родителей.

— Если вы решили провести время на ледовом городке, уделяйте особое внимание детям. Прежде чем отпустить ребенка кататься с горки, внимательно осмотрите ее, нет ли на ней трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести вред здоровью малыша. Убедившись, что с горкой все в порядке, можете смело позволить ему на ней кататься, – напомнили в городской администрации.

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