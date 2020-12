Скончался советский писатель, автор сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский. Ему шел 83-й год.

О смерти Курляндского сегодня, 21 декабря сообщили его родственники. О причинах смерти пока не сообщается, пишет ФедералПресс. Курляндский также был создателем «Великолепного Гоши» и мультфильма «Возвращение блудного попугая». Кроме этого, он автор четырех повестей по мотивам приключений попугая Кеши, кота Василия и вороны Клары. Еще Курляндский работал над юмористическими рассказами, часть из которых была экранизирована в «Ералаше».

