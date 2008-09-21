Организаторов финансовой пирамиды жалеют обманутые старики

Первое время мошенники действительно выплачивали деньги, и по Уфе быстро распространился слух о баснословных дивидендах. Но очень скор организаторы принялись переезжать с места на место, скрываясь от вкладчиков. Любопытно, что большая часть пострадавших до сих пор верят организаторам пирамиды. Они считают, что если бы правоохранители не вмешались в работу «кассы», она бы приносила прибыль.