Организаторов финансовой пирамиды жалеют обманутые старики
На днях в Октябрьском суде столицы Башкирии будет вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды «Надежда», созданной как филиал московского страхового общества. На скамье подсудимых – пять человек, обещавших вкладчикам стопроцентную прибыль. Причем, «Надежда» - позиционировалась как «касса взаимопомощи» призванная помочь старикам.
Первое время мошенники действительно выплачивали деньги, и по Уфе быстро распространился слух о баснословных дивидендах. Но очень скор организаторы принялись переезжать с места на место, скрываясь от вкладчиков. Любопытно, что большая часть пострадавших до сих пор верят организаторам пирамиды. Они считают, что если бы правоохранители не вмешались в работу «кассы», она бы приносила прибыль.
Как рассказал «МКС» гособвинитель Юрий Сушко, пришлось проводить ликбез и объяснять обманутым старикам, чем опасны финансовые пирамиды. Потерпевшими по этому делу признаны 65 человек. Сколько обманутых на самом деле, установить сложно. Бухгалтерии в «Надежде» не велось, и суммы записывали в обычную тетрадку.
Кстати, руководство московского головного офиса «Надежды» уже в полном составе оказалось за решеткой. Теперь настала очередь уфимского филиала. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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