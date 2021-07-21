SpaceX рассказала об испытаниях двигателей ракеты для полетов на Марс
SpaceX рассказала об испытаниях двигателей ракеты для полетов на Марс
Сегодня, 12:12ОбществоФото: pxhere.com
В компании SpaceX провели статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy. Именно она, вероятно, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для полетов на Марс.
Отмечается, что специалисты SpaceX выполнили кратковременное зажигание трех двигателей Raptor на полигоне компании возле Бока-Чика (штат Техас).Тестовые испытания длились несколько секунд, сообщаетсайт 360tv.ru.
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