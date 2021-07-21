Михаил Мишустин выделил Башкирии 510 млн рублей на поддержку здравоохранения

Михаил Мишустин выделил Башкирии 510 млн рублей на поддержку здравоохранения
Михаил Мишустин выделил Башкирии 510 млн рублей на поддержку здравоохранения
Сегодня, 12:40ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Деньги направят на своевременное лечение пациентов в условиях повышенной нагрузки на больницы.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Всего на поддержку здравоохранения страны выделено 85 млрд рублей, 510 из которых будут выделены республике.

Данная мера, по словам Мишустина, призвана помочь медучреждениям оказывать своевременную плановую медицинскую помощь, а также повысить прочность системы здравоохранения в целом.

Также некоторая часть этих средств будет направлена как дополнительный ресурс для борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников.

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