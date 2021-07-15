Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников
Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников
Вчера, 17:58ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Он напомнил, что выплату в размере 10 тыс. руб. получат и будущие первоклассники, и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.

Михаил Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.

Напомним, в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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