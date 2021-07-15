Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Напомним, в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 18 лет.