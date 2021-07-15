Правительство России выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Он напомнил, что выплату в размере 10 тыс. руб. получат и будущие первоклассники, и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.
Михаил Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.
Напомним, в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 18 лет.