ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания

ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания
ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания
Сегодня, 08:42ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Артур Салимов/mkset.ru
Организации участвовавшие в нем, сотрудничали с 2017 года.

Антимонопольная служба Башкирии раскрыла сговор трех фирм поставщиков лечебного питания. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Выяснилось, что компании с 2017 года предоставляли друг другу деньги по договору найма.

Фирмы «Рамонда», «Здоровье», «Весна», «Уфимский центр питания Арт-Лайф» и ИП, имя которого не сообщается, провели 13 закупок на поставку лечебного питания в медорганизации с начальной ценой контрактов более 620 млн рублей.

ФАС республики проверив эти закупки выяснила, что между фирмами было достигнуто соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционах. Будучи допущенными к торгам, организации не конкурировали между собой, чем обеспечивали получение договоров по максимальным ценам.

Жалобу на подозрительные сделки и возможном сговоре, подала депутат Горсовета Юлия Романчева, которой принадлежит аутсорсинговая компания по организации лечебного питания «Диет-групп 2009».

— Полученные итоги аукциона вне сговора (взаимной информированности) заявителей невероятны, а исследованные и установленные факты свидетельствуют о нетипичном, недобросовестном поведении участников аукционов, и о том, что результаты невозможны без полной информированности каждого участника о поведении и намерении к поддержанию цен на торгах, — гласит заключение комиссии УФАС.

Теперь фирмам нужно предоставить пояснения и доводы по данному нарушению. Следующее заседание на котором будет рассмотрено дело, состоится в январе 2022 года.

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