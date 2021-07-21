ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания

ФАС республики проверив эти закупки выяснила, что между фирмами было достигнуто соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционах. Будучи допущенными к торгам, организации не конкурировали между собой, чем обеспечивали получение договоров по максимальным ценам.