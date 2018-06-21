Минтруд хочет поменять правила расчета соцдоплат малоимущим пенсионерам
В Министерстве труда Российской Федерации выступили с предложением поменять правила определения прожиточного минимума для пенсионеров.
Нововведение подразумевает и изменение порядка доплаты малоимущим пожилым людям. Об этом пишет RNS.
В Минтруде предлагают предоставлять федеральную социальную доплату тем безработным пенсионерам, которые имеют доход менее прожиточного минимума, установленного в их месте проживания и России в целом.
Право на региональную социальную доплату имеют пожилые россияне, получающие средства, объем которых ниже прожиточного минимума установленного в их регионе для пенсионеров. Однако при этом установленный в субъекте размер прожиточного минимума для пенсионеров должен быть выше уровня, установленного по России в целом.
По словам авторов документа, на данный момент в ряде субъектов РФ размер прожиточного минимума для пенсионеров либо завышен, либо занижен. В итоге в регионах, где уровень прожиточного минимума занижен, величина социальной доплаты пенсионерам не позволяет последним получать ту сумму выплат, которая бы достигала регионального прожиточного минимума.