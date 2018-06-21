Минтруд хочет поменять правила расчета соцдоплат малоимущим пенсионерам

Нововведение подразумевает и изменение порядка доплаты малоимущим пожилым людям. Об этом пишет RNS.

В Минтруде предлагают предоставлять федеральную социальную доплату тем безработным пенсионерам, которые имеют доход менее прожиточного минимума, установленного в их месте проживания и России в целом.

Право на региональную социальную доплату имеют пожилые россияне, получающие средства, объем которых ниже прожиточного минимума установленного в их регионе для пенсионеров. Однако при этом установленный в субъекте размер прожиточного минимума для пенсионеров должен быть выше уровня, установленного по России в целом.