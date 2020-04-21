В России могут запретить скидки на продукты в магазинах

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Российские ассоциации, сельхозпредприятия и производители обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запретить скидки на продукты в магазинах. Таким образом поставщики хотят поддержать свою доходность.
В коллективном обращении говорится, что из-за экономического кризиса в России доходность поставщиков падает. Чтобы ее поддержать, нужно запретить скидки. Об этом пишет fedpress.ru.
Торговые сети используют промоакции, чтобы привлечь покупателей. Благодаря скидкам удается выводить на рынок новую продукцию и поддерживать спрос при низкой покупательной способности. Но если сейчас их активно использовать, то это негативно скажется на всех участниках рынка, отмечают поставщики.
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