В России могут запретить скидки на продукты в магазинах

В коллективном обращении говорится, что из-за экономического кризиса в России доходность поставщиков падает. Чтобы ее поддержать, нужно запретить скидки. Об этом пишет fedpress.ru.

Торговые сети используют промоакции, чтобы привлечь покупателей. Благодаря скидкам удается выводить на рынок новую продукцию и поддерживать спрос при низкой покупательной способности. Но если сейчас их активно использовать, то это негативно скажется на всех участниках рынка, отмечают поставщики.