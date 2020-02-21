В Башкирии комиссия по помилованию освободила женщину, ранившую мужа

Накануне, 20 февраля, стало известно, что комиссия при главе Башкирии одобрила прошение о помиловании, поступившее от женщины.

Вкратце суть ее преступления такова: в ходе ссоры в канун Нового года женщина ранила ножом мужа, за это суд отправил ее отбывать наказание в колонию.

При этом женщина сообщила, что искренне раскаивается в содеянном, с мужем ее отношения восстановились, он ее навещал в колонии.