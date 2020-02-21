В Башкирии комиссия по помилованию освободила женщину, ранившую мужа
21 февраля, 15:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщина будет освобождена из исправительной колонии.
Накануне, 20 февраля, стало известно, что комиссия при главе Башкирии одобрила прошение о помиловании, поступившее от женщины.
Вкратце суть ее преступления такова: в ходе ссоры в канун Нового года женщина ранила ножом мужа, за это суд отправил ее отбывать наказание в колонию.
При этом женщина сообщила, что искренне раскаивается в содеянном, с мужем ее отношения восстановились, он ее навещал в колонии.
Всего в адрес комиссии по помилованию поступили три прошения, но одобрены были только два.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей