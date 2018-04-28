Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни

В ходе дискуссии выяснился такой парадокс: большинство граждан поддерживают смертную казнь за особо тяжкие преступления, но при этом допускают возможность судебных ошибок.

Спасти один процент жизней

Фото: пресс-служба БАГСУ

Круглый стол провели по законодательной инициативе, с которой выступила депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова. Она предложила вернуть применение смертной казни, на которую в России с 1997 года объявлен мораторий. Страховкой от судебных ошибок, по ее мнению, должен быть пятилетний срок, в течение которого смертный приговор не исполняется.

- Отложить исполнение приговора на пять лет, чтобы за это время можно было его оспорить, - пояснила Руфина Шагапова.

- Я – за смертную казнь, - высказалась она. – Глубоко убеждена, что человек – слабое существо, и само наличие смертной казни, на мой взгляд, может быть сдерживающим фактором для некоторых людей. И если мы спасем этим хоть какое-то количество жизней, то это уже значит, что надо вводить смертную казнь.

В ходе обсуждения темы, где же надо ставить запятую в выражении «Казнить нельзя помиловать», прозвучала цифра: 1% преступников заявили, что не стали бы идти на преступление из-за страха перед наказанием.

Согласно данным crimestat.ru, в России в 2017 году было зарегистрировано 9 738 убийств и покушений на убийство.

Руфина Шагапова предложила расширить список преступлений, за которые можно лишить преступника жизни.

Сейчас есть пять статей Уголовного кодекса, по которым судья может вынести такой приговор. Это убийство с отягчающими обстоятельствами (ч.2 ст. 105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) и геноцид (ст.357).

Депутат предложила включить в этот список терроризм и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совмещенных с убийством.

Большинство выступило «за»

Фото: пресс-служба БАГСУ

Проректор БАГСУ Альберт Курманов поделился результатами опроса, который провели среди студентов, граждан и чиновников. Как оказалось, 68,5 % респондентов поддерживают применение смертной казни. Против исключения этой меры наказания высказались 64% опрошенных. При этом 71 % участников опроса ответили утвердительно на вопрос, возможна ли судебная ошибка при вынесении приговора.

Респонденты воспринимают высшую меру наказания как акт возмездия и профилактическую меру – для предотвращения особо тяжких преступлений в будущем.

«Бог спас»

Фото: пресс-служба БАГСУ

Судья Конституционного суда Башкирии Владимир Крылов сначала рассказал о случае в его практике. Однажды его коллега, судья с большим опытом отказалась от перехода в Верховный суд республики, ссылаясь на то, что там ей бы пришлось выносить смертные приговоры.

- Бог спас, - ответила она Владимиру Крылову на вопрос, почему она не пошла на повышение своей карьеры.

Когда модератор обсуждения спросил его личное мнение, Владимир Крылов сказал:

- Сложно ответить. Какая-то часть особо тяжких преступлений должна преследоваться высшей мерой наказания.

- Всё таки вы – за?

- За, - ответил судья.

Простить – лучше перед богом

Фото: пресс-служба БАГСУ

Имам-хатыб уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» Равиль-хазрат Мавлиев напомнил 178 суру Корана:

- О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб – за раба, женщина – за женщин. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания.

Священнослужитель дал понять, что возмездие необходимо, но если вы простите, то «это лучше перед богом».

- Если довести до совершенства суд и доказательную базу, то смертная казнь вполне приемлема, - высказал свое личное мнение Равиль-хазрат.

Отношение православной церкви

Фото: пресс-служба БАГСУ

Руководитель отдела канонизации Уфимской епархии Тимур Сулейманов сообщил о том, что Русская православная церковь признает наличие смертной казни, но вместе с тем для христианского православного сознания характерно отрицательное отношение к смертной казни.

Кто-то при этом крикнул с места, что если в России не вернутся к расстрелам, то наше государство разорится, поскольку для строительства новых мест для содержания заключенных понадобятся десятки миллиардов рублей.

Руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии иерей Дионисий Ефремов был эмоционален. Он предложил подумать о душах людей, которым придется приводить приговор о смертной казни в исполнение. И сказал, что сам он воспитывался на книгах Федора Достоевского и Виктора Гюго, выступавших категорически против смертной казни. Священник напомнил, что в свое время Достоевский сам был на пороге смерти, ему угрожало повешение.

Также иерей Дионисий напомнил, что в России чаще всего казнили не убийц или педофилов, а государственных преступников:

- Вот мы говорим, что преступления против детей - это плохо. Все люди согласны с этим, но из практики большинство вынесенных решений смертной казни были не по поводу преступлений против личности. Так ведь? Кого казнили, сжигали, топили? Убийц, маньяков, насильников? Нет, людей, совершавших преступления против веры, против государства.

- Если мы поймали педофила, то пусть пожизненно сидит и работает, - высказался он.

Когда в конце обсуждения поднимали руки сторонники и противники смертной казни, Дионисий высказался «против». Таких в зале было явное меньшинство, около пяти из трех десятков присутствовавших.

«Народ требует справедливого суда»

Фото: пресс-служба БАГСУ

Депутат Госсобрания Башкирии Рамиль Хакимов ранее сам вел уголовные дела, в которых обвиняемым потом был объявлен смертный приговор, смотрел им в глаза и знал, что их расстреляют.

- Заповедь «Не убий» относится к нормальным людям, - высказался депутат. – А палач – это не палач, а исполнитель, который осуществляет возмездие государства. Общество настроено за возмездие в виде смертной казни, и я тоже сторонник этого.

- Народ требует справедливого суда, - добавил он, - а у тех, кто осужден на пожизненное заключение, есть шанс на помилование.

- Тогда надо выходить из Совета Европы и расторгнуть конвенцию, подписанную в 1997 году, возможно, к этому и придем, - заметил он, что вызвало оживление в зале.

«Общество не готово»

Вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Айдар Хазиев считает, что сегодня общество не готово к введению смертной казни.

- Наверное, мы не готовы - из-за несовершенства правоохранительной системы, - сказал он. – И это будет откат назад. Надо становиться гуманнее и уметь прощать.

Адвокат напомнил известное выражение: «Лучше отпустить десять виновных, чем осудить одного невиновного».

«Бешеных собак убивают»

Один из участников дискуссии, по профессии врач, был крайне категоричен в высказываниях:

- Педофилы в 9 случаях из 10 повторяют свои преступления. Это не лечится. Как бешенство, например. А что делают с бешеными собаками? Их убивают.

Как профессионал, сомневаюсь, как человек – за

Интересно было послушать мнение сотрудников прокуратуры, которые по сути профессии призваны соблюдать закон. Налицо парадокс: в Уголовном кодексе есть преступления, по которым можно вынести смертный приговор, но привести его в исполнение невозможно.

- При исполнении смертного приговора восстановить право приговоренного на жизнь невозможно, - заметила прокурор Эльмира Султанова. – Наверное, мы не готовы к применению смертной казни, можно оставить всё так, как есть.

- С 2014 года в Башкирии было вынесено четыре приговора о пожизненном заключении, - сообщил прокурор Николай Кархалев.

По его словам, в трех случаях преступники были достойны смертного приговора. Как, например, Александр Валеткин, который уже был осужден за изнасилование, отсидел и потом дважды повторил преступление, одно из которых лишь случайно не закончилось смертью его жертвы-девочки. А 11-летнюю Виолетту Токарчук он убил после изнасилования.

- С точки зрения профессионала я не могу сказать, что смертная казнь необходима, - подытожил он. – Но как человек я склоняюсь к тому, что она нужна.

Вместо выводов

В обществе преобладают настроения о применении смертной казни – так осуществляется справедливое возмездие по отношению к «нелюдям», думают многие.

Конституция между тем трактует, что смертная казнь - это исключительная мера наказания, которую можно применять лишь при возможности рассматривать ситуацию судом присяжных. Оговаривается только пять статей УК, в которых можно применять смертную казнь.

С 1 июня 2018 года суды присяжных должны быть созданы в каждом районе или городе. По статистике суды присяжных выносят оправдательные приговоры почти в четверти случаев, тогда как профессиональные суда – лишь в 0,1%.

Споры о смертной казни идут десятилетиями. Кто-то упирает на ценность человеческой жизни и на то, что человек не имеет права лишать другого жизни. Кто-то напоминает о серийных маньяках или педофилах вкупе с террористами и наркоманами, которые могут любому из нас поломать жизнь.

И тут хочется высказать всего два соображения.

Если бы сторонник смертной казни время от времени сам бы исполнял смертный приговор или присутствовал бы при этом, думаю, их число значительно бы уменьшилось.

История человечества знает немало случаев, когда большинство было неправо. Например, раньше почти все были убеждены в том, что земля наша – плоская.