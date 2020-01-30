Адвокат помилованный израильтянки поделилися впечатлениями о её освобождении
Сегодня, 19:07ОбществоФото: pixabay.com
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Защитник осуждённой в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Алексей Добрынин поделился впечатлениями о её помиловании.
Кроме этого, он поздравил свою подзащитную и её семью, сообщает 29 января газета «Известия».
Добрынин также выразил надежду, что уже на следующий день 25-летняя Наама сможет воссоединиться со своей семьёй.
По словам адвоката, юристы, журналисты и дипломаты смогли провести очень большую и слаженную работу. Он напомнил, что этот путь был непростым. Его подзащитная около 300 дней провела в местах лишения свободы.
Нааму была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она направлялась из Дели в Тель-Авив и ждала пересадку. При себе у девушки обнаружили 9 граммов гашиша. После этого её приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
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