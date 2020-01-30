Адвокат помилованный израильтянки поделилися впечатлениями о её освобождении

Кроме этого, он поздравил свою подзащитную и её семью, сообщает 29 января газета «Известия».

Добрынин также выразил надежду, что уже на следующий день 25-летняя Наама сможет воссоединиться со своей семьёй.

По словам адвоката, юристы, журналисты и дипломаты смогли провести очень большую и слаженную работу. Он напомнил, что этот путь был непростым. Его подзащитная около 300 дней провела в местах лишения свободы.