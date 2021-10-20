Уфимец возмутился отсутствию возможности безналичного расчета и масок на Главпочтамте

Гневный пост о том, как он посетил головной офис «Почты России» в Уфе по адресу улица Ленина, 28, Владлен Окунев разместил на своей странице в социальной сети.
Как работает в пандемию Почта России в Уфе? А именно главпочтамт на Ленина 28? Принимают ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ, Карл! Это когда со всех сторон говорят «старайтесь оплачивать картами». В итоге люди стоят в очередях в поисках нала, и друг другу бабки обналичивают. Офигенный сервис. Владлен Окунев
Он также упомянул тот факт, что в отделении заприметил немало людей без масок, заявив, что «всем безразлично», но в чуть более грубой форме.
Окунев в своем посте не стал грести все отделения по одну гребенку, а заявил, что в Уфе есть замечательные отделения «Почты России». Но главпочтамт он назвал «днищем» и худшим отделением, которое он когда-либо встречал.
В комментариях под постом предположительно работник «Почты России» поинтересовался индексом отделения и датой визита, на что Окунев ответил ему, что адрес отделения итак указан в посте, однако комментатор с упорством робота продолжил вопрошать заветные данные, для того, чтобы разобраться в ситуации.
В свою очередь корреспондент Mkset обратился в пресс-службу «Почты России» в Башкирии, однако на том конце провода сообщили, что специалист на обеде и попросили позвонить позже. Мы обязательно потревожим пресс-службу после обеда, для того, чтобы выяснить по какой причине в самом центре Уфы, в головном офисе почты, перед входом в который расположен нулевой километр Уфы, у горожан нет возможности осуществить безналичный расчет, который крайне рекомендуют в том числе и с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
UPD. Mkset получил комментарий от пресс-службы «Почты России» по Башкирии и приводим его дословно.
Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства. Все заявки на устранение технических неполадок мы своевременно направили в банк, который предоставляет услугу приема платежей по картам. По информации представителей банка неисправности должны быть устранены в ближайшее время.пресс-служба "Почты России" по Башкирии
Также будет уместным напомнить читателю и о том, что в соответствии со ст. 16.1 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 в редакции от 11.06.2021 продавцы товаров и поставщики услуг обязаны обеспечить клиентам возможность рассчитаться безналичным способом.