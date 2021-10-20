Уфимец возмутился отсутствию возможности безналичного расчета и масок на Главпочтамте

В свою очередь корреспондент Mkset обратился в пресс-службу «Почты России» в Башкирии, однако на том конце провода сообщили, что специалист на обеде и попросили позвонить позже. Мы обязательно потревожим пресс-службу после обеда, для того, чтобы выяснить по какой причине в самом центре Уфы, в головном офисе почты, перед входом в который расположен нулевой километр Уфы, у горожан нет возможности осуществить безналичный расчет, который крайне рекомендуют в том числе и с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.