«Платиновый грудничок»: как уфимка ищет новых родителей для своего трехмесячного сына

На странице у Виктории хранятся видеозаписи странного содержания, складывается впечатление, что женщина находится в неадекватном состоянии в каком-то медицинском учреждении — вероятно, это больница. На видео женщина читает рэп и рассказывает о том, что у нее происходит в жизни. По словам самой Виктории, ее по приказу администрации решили положить в психиатрическую клинику. Исходя из названного ею имени врача, видео было записано в Зилаирской центральной районной больнице. Также Виктория рассказывает, что к ней в больницу пришли органы опеки. По словам матери, у ее старшего ребенка было две нянечки, дочка ходила в частный садик, а ее месячный доход составлял 100-120 тысяч рублей.