«Платиновый грудничок»: как уфимка ищет новых родителей для своего трехмесячного сына

16 октября в социальной сети «Вконтакте» у 33-летней Виктории Ф. появился пост о том, что она ищет родителей для своего трехмесячного сына.
«Грудничок Паша (имя изменено — прим.ред.) ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Здоровье: Родился 8/9 по шкале Апгар. Прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но не критичные, ” — говорится в сообщении Виктории (скриншот имеется в распоряжении редакции - прим.ред.). Сама Виктория нам ответила, что ее трехмесячный сын в настоящее время находится в доме малютки, а старшая дочь уже живет в новой, приемной семье.
Пост в соцсетях быстро стал резонансным, многие люди обратили внимание на эту ситуацию. Кто-то начал жалеть Викторию в комментариях, а кто-то осудить женщину за такой «пристрой в добрые руки». Мы попытались разобраться, почему женщина решила пойти на такой отчаянный шаг, и на самом ли деле у нее есть проблемы со здоровьем.
На странице у Виктории хранятся видеозаписи странного содержания, складывается впечатление, что женщина находится в неадекватном состоянии в каком-то медицинском учреждении — вероятно, это больница. На видео женщина читает рэп и рассказывает о том, что у нее происходит в жизни. По словам самой Виктории, ее по приказу администрации решили положить в психиатрическую клинику. Исходя из названного ею имени врача, видео было записано в Зилаирской центральной районной больнице. Также Виктория рассказывает, что к ней в больницу пришли органы опеки. По словам матери, у ее старшего ребенка было две нянечки, дочка ходила в частный садик, а ее месячный доход составлял 100-120 тысяч рублей.
«[Докопались] из органов опеки, что у меня инвалидность. Говорят, мол, мы хотим помочь, у вас заболевание. У меня ремиссия», — рассказывает Виктория на камеру.
По ее словам, у нее бессрочная инвалидность второй группы и она мать-одиночка в разводе. Далее Виктория утверждает, что органы опеки назвали ее ребенка «платиновым грудничком» и сказали, что ее жилье непригодно для содержания детей.
«Классно, что моих детей будут продавать по платиновому тарифу. Может, тогда я сама буду продавать своих детей? Повешу объявление, ” — говорит женщина.
Мнение общественности
Изначально Виктория активно отвечала на комментарии, в том числе своим недоброжелателям, но сейчас поставила на своей странице в соцсети статус »В лечебном отпуске до 20 августа» и пропала из поля зрения. Люди под резонансным постом рассуждают о причинах такого поведения женщины и спрашивают о судьбе и здоровье ребенка, которого та собралась продать. Некоторые пользователи предположили, что у Виктории нет никаких психических расстройств, и она может употреблять запрещенные вещества, из-за которых у нее мог начаться серьезный распад личности.
«Люди, кто пишет тут комментарии. Неужели вы не поняли. У Виктории нет этого ребенка. Его сразу забрали в дом малютки, как она родила. И лишили родительских прав. Ребенка отдадут опекунам. И все инстанции в курсе ее болезни. Просто Виктория хочет со стороны наблюдать, как растет ее малыш», — предположили в комментариях.
Репетиторство и работа
Молодая мать, судя по социальным сетям, около двух лет работала репетитором по математике. На сайтах с анкетами преподавателей и у нее на странице можно увидеть положительные отзывы от детей и родителей. »Репетитор по математике, который доходчиво объясняет тригонометрию даже родителям», — пишет про себя Виктория. На странных видеозаписях из больницы она также упоминает о том, что работает и является самозанятой.
Прайс у нее, как у действительно хорошего репетитора, — 2000 рублей за 90 минут.
Однако есть и «отрицательный» отзыв: одна из клиенток Виктории в социальной сети «ВКонтакте» написала о том, что та таким же образом пристраивала своего старшего ребенка год назад.
Санкт-Петербург и рэп про наркотики
На странице у Виктории есть видео, в котором она показывает свой дом, который, по всей видимости, в 2019 году она сдавала квартирантам для того, чтобы уехать в Санкт-Петербург со своим первым ребенком. Там она, судя по всему, и начала изначально заниматься репетиторством.
Затем под никнеймом «Пантерка Питерская» Виктория начала записывать треки и вступила в странное сообщество, где много видеозаписей в сомнительных квартирах, люди на видео пьют алкоголь и едят странную еду. На одном из видео автор говорит, что приготовил «кошачье мясо», и ест из тарелки подозрительную субстанцию. На еще одной видеозаписи в соцсетях Виктория называет себя «поэтессой и писателем», рассказывает о сценарии нового фильма про психбольницу. Говорит, что он основан на реальных событиях. Еще одна часть ее творчества — песни про наркотики.
Mkset обратился в органы опеки и попечительства по Орджоникидзевскому району Уфы, но нам ответили, что информацией о семье Виктории Ф. «не владеют». Также мы обратились в Минтруда Башкирии, где сообщили, что информация об этой семье и ситуации уточняется. Остается надеяться, что ситуация для младшего ребенка разрешится самым гуманным способом.