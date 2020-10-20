В мэрии Уфы из-за эпидемии решили отказаться от рукопожатий и объятий

— Как бы это было не странно, мужчинам рекомендуется отказаться от традиционных рукопожатий при встрече, всем стоит минимизировать близкие контакты в виде объятий, отметил вице-мэр Радмила Муслимова.
Также чиновник в ходе совещания с коллегами объявил о переносе всех массовых мероприятия на неопределенный срок, а всех сотрудников предприятий с хроническими заболеваниями и беременных женщин рекомендовано перевести на удаленный режим работы.
Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров отчитал подчиненных за нерегулярное ношение масок. Также он обвинил их в распространении коронавируса, отметив, что они сами не соблюдают меры безопасности и предложил увольнять за такие грубые нарушения эпидрежима.