В мэрии Уфы из-за эпидемии решили отказаться от рукопожатий и объятий

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров отчитал подчиненных за нерегулярное ношение масок. Также он обвинил их в распространении коронавируса, отметив, что они сами не соблюдают меры безопасности и предложил увольнять за такие грубые нарушения эпидрежима.