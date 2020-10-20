В мэрии Уфы из-за эпидемии решили отказаться от рукопожатий и объятий

В мэрии Уфы из-за эпидемии решили отказаться от рукопожатий и объятий

Вчера, 14:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 20 октября, на оперативном совещании в администрации города чиновники обсудили меры по недопущению распространения коронавируса. Одним из способов станет отказ от близких физических контактов.

— Как бы это было не странно, мужчинам рекомендуется отказаться от традиционных рукопожатий при встрече, всем стоит минимизировать близкие контакты в виде объятий, отметил вице-мэр Радмила Муслимова.

Также чиновник в ходе совещания с коллегами объявил о переносе всех массовых мероприятия на неопределенный срок, а всех сотрудников предприятий с хроническими заболеваниями и беременных женщин рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров отчитал подчиненных за нерегулярное ношение масок. Также он обвинил их в распространении коронавируса, отметив, что они сами не соблюдают меры безопасности и предложил увольнять за такие грубые нарушения эпидрежима.

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