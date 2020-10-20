Эксперт отметил политические ловушки Ставрополя в игре «Дебатла» с Казанью

Эксперт отметил политические ловушки Ставрополя в игре «Дебатла» с Казанью

Вчера, 21:06Общество
Член клуба экспертов Нижнего Поволжья Евгений Калинин дал комментарий своим оценкам, выставленным в качестве судьи второй игры ¼ финала проекта «Дебатл». Команда Казани в ней оказалась сильнее Ставрополя в дискуссии о том, нужно ли вкладываться в профессиональный спорт.

Первые отстаивали мнение, что профессионалы своими успехами мотивируют обычных людей к занятиям спортом, вторые защищали позицию, что главное массовость, а не красивая картинка на экране.

Эксперт заявил, что приятно поражен уровнем подготовки участников игры, тем более что он сам специализируется на спортивной тематике. А сама тема дискуссии весьма злободневна и на повестке для всех регионов.

Ставрополь устроил тактическую ловушку – затянул Казань на свою площадку, перевел в свой формат политической дискуссии, а не смысловой и содержательной, и заставил перейти в оборонительную позицию, обратил внимание арбитр.

Кроме того, Ставрополь, по словам Калинина, изначально находился в чуть более выигрышной позиции, поскольку система массового спорта, действительно, имеет сейчас ряд проблем, что и использовалось в доводах команды с юга страны.

Эксперт посчитал аргументацию ставропольчан более убедительной, в полемике выше оценил Казань, а за артистизм поставил обоим высший балл.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Казань стала вторым участником полуфинала, в котором поспорит за выход в решающую стадию с победителем пары Уфа – Волгоград. Еще один полуфиналист, Тюмень, проведет игру с лучшей командой из пары Омск-Белгород.

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