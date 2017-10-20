Ведущая Первого канала обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

Российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в развратных действиях.

Как сообщает издание Dni.ru, Вайнштейн более десяти лет пытался склонить телеведущую к личной встрече. Во время Венецианского кинофестиваля ему удалось заманить девушку в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросов. Там он встретил Мцитуридзе в полуголом виде и попросил сделать ему массаж.

Телеведущая поделилась, что после этого случая продюсер заявил, что ей не стоит распространяться о произошедшем. Ранее он также зазывал Мцитуридзе в свой номер на Берлинском кинофестивале в 2003 году, но тогда у девушки не было сомнений по поводу намерений Вайнштейна, поэтому она ответила отказом.