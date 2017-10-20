В Башкирии в этом году более 160 работников не допустили к производству
Сегодня, 10:32ОбществоРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнико
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Работодатели не проводили обучение и не проверяли знания по охране труда, что создавало угрозы жизни и здоровью сотрудников.
В этом году в Башкирии на 15 предприятиях более 150 сотрудников были отстранены от работы по требованию Гострудинспекции. Ведомство приняло такое решение из-за того, что возникала угроза жизни и здоровью сотрудников, так как работодатели не проводил обучение, инструктажи, проверку знаний по охране труда.
Так, до работы не были допущены 88 сотрудников сибайского ООО «Ремонтно-механический завод», 17 сотрудников уфимского детского лагеря «Альбатрос» , 14 работников уфимского ООО «Потенциал-Недра» (г. Уфа) и 11 работников калининградского ООО «БалтЭнергоМонтаж» .
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