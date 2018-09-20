Трамп продлил в стране режим ЧП из-за террористической угрозы

Трамп отправил в конгресс письмо, в котором написал, что кризис, который был вызван терактами, до сих пор не преодолен и угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Учитывая все это, президент решил продлить режим чрезвычайного положения. Об этом пишет газета «Известия».