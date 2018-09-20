Трамп продлил в стране режим ЧП из-за террористической угрозы
Вчера, 21:29Общество
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Президент США Дональд Трамп продлил на год особый режим по борьбе с терроризмом, поскольку террористическая угроза в стране все еще сохраняется. Режим ввел экс-президент Джордж Буш-младший в 2001 году после терактов 11 сентября.
Трамп отправил в конгресс письмо, в котором написал, что кризис, который был вызван терактами, до сих пор не преодолен и угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Учитывая все это, президент решил продлить режим чрезвычайного положения. Об этом пишет газета «Известия».
В соответствии с документом, власти могут применять различные меры для борьбы с финансированием террористов. Например, арестовывать счета людей, которые спонсируют террористические группировки.
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