В России пройдут военные учения с участием солдат из семи государств

Отработка действий в боевой обстановке будет проходить с 16 по 21 сентября текущего года. Об этом информирует RNS.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» состоится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019 год. Руководить процессом будет начальник Генштаба Вооруженных Сил России – первый заместитель Минобороны РФ.

К военным учениям в России привлекут солдат из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. РФ на мероприятии представят военнослужащие Центрального военного округа и Каспийской флотилии Южного военного округа. К маневрам привлекут солдат Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.