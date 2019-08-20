ФАУ РОСДОРНИИ модернизирует дороги на территории России

Как сообщает издание NewsNN.ru, следующие пять лет ОЦК будет заниматься пристальным контролем по модернизации данной сферы. Данные меры необходимы для исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ОЦК объединит представителей правительства, специалистов, бизнесменов и других влиятельных граждан с целью концентрации общих усилий на внедрении в отрасль инновационных технологий, развития научного подспорья для строительства дорог, а также для улучшения профессиональной подготовки кадров. Для реализации проекта представители РОСДОРНИИ организуют общефедеральный мониторинг реализации представленных технологий на объектах страны.

Генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко отметил, что для обеспечения полноценного развития данной отрасли необходимо провести консолидацию всех ее направлений. Сюда, подчеркнул, Варятченко, входит идея создания единой информационной базы, содержащей актуальные данные о состоянии дорог. Он подчеркнул, что инновационные технологии в строительстве дорог сегодня применяются в единичных случаях, а обмен опытом среди специалистов происходит естественным путем. Тем не менее, на сегодняшний день перед организацией стоят конкретные задачи, именно для этого необходимо создать централизованную организацию, которая будет заниматься поиском, апробациями, сопровождением внедрения технологий и модернизацией эффективности в области дорожного хозяйства.

Ожидается, что все технологии и процессы, относящиеся к сооружению и использованию дорог, уже к 2024 году будут переведены на систему контрактов жизненного цикла общим объемом не менее 70% от всего числа государственных контрактов. Это значит, что все работы будут представлены в одном контракте, а стоимость его будет оцениваться, исходя из итоговой стоимости содержания будущих объектов. Подразумевается, что итоговая стоимость контракта объединит в себе затраты на строительство, а также эксплуатацию и ремонт дорог. Благодаря данному методу специалисты смогут оценить эффективность инноваций, которые направлены на увеличение сроков безаварийной эксплуатации.