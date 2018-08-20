Приходи в «Ковчег»: как житель Башкирии помогает бездомным встать на ноги

Во время рассказа Иван скромно остался в коридоре, Андрей стоял около кровати и задавал Рине вопросы, Ильдар в это время сидел рядом на табуретке, и периодически пытался приподнять девушку, чтобы сменить ее положение. Время от времени он вкрадчиво ее о чем-то спрашивал и кивал головой, когда получал ответ. Уже потом, в центре, Ильдар рассказал, что понимал, о чем говорит Рина, потому что в таком же положении была когда-то сестра. Еще в то время, когда у него была семья. Ильдару 48 лет, он ушел из дома сам. По рассказу, работал всю жизнь автослесарем, начались конфликты с женой, дело шло к разводу, начал пить. «Как-то не смог остановится», – объясняет Ильдар. Он шатался по городу несколько дней или недель. Опомнился только после того, как очнулся на скамейке и осознал, что переступил черту. После этого зашел домой, забрал свои вещи, оставил квартиру жене и детям и пришел в центр. Здесь он уже несколько месяцев, пока что не видел свою семью и в ближайшее время не собирается, считает, что не готов. Планирует сначала встать на ноги.