В ЦУР Башкирии сообщили о перегруженности линий по вопросам коронавируса

В ЦУР Башкирии сообщили о перегруженности линий по вопросам коронавируса
В ЦУР Башкирии сообщили о перегруженности линий по вопросам коронавируса
Сегодня, 12:18ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Специалисты связали это с подъемом заболеваемости.

Житель Башкирии Тимур Гаскаров пожаловался главе республики Радию Хабирову о проблеме дозвона в антиковидный ситуационный центр. Свое обращение он оставил на личной странице главы в соцсетях сегодня, 20 июля.

По словам мужчины, при попытке дозвониться по номеру 122 звонок сбрасывают. Разъяснили сложившуюся ситуацию в Центре управления республикой.

— В Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан поступает много звонков от жителей республики, особенно в период подъема заболеваемости, поэтому бывает так, что линии перегружены. Операторы Центра работают ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни с 08:00 до 20:00 и стараются принять максимальное число звонков и помочь все обратившимся, — сообщила сотрудница центра Алина Шамсутдинова.

Жителей республики попросили отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и повторно звонить в Центр по единому номеру 122 (доп.3), также можно звонить по другому номеру 218-19-19

Ранее уфимка пожаловалась главе республики на отсутствие вакцины в поликлиниках. Из-за этого, женщину могли не допустить к работе.

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