Шойгу обеспокоился наращивание сил НАТО у границ России
Сегодня, 00:43Общество
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По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, страны НАТО наращивают свое военное присутствие у границ РФ.Якобы с 2015 года численность военных Североатлантического Альянса в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии увеличилась с 2 000 до 15 000 человек.
Об этом 20 июня пишет газета «Известия».Польша и прибалтийские государства опасаются военной агрессии со стороны России. Именно этим объясняется усиление воинских контингентов на их территории, отметил Шойгу.
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