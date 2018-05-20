В Башкирии на учете по делам несовершеннолетних состоят 3 149 детей

892 из них встали на учет из-за злоупотребления алкоголем. 82 – из-за проблем с наркотическими и психотропными веществами, 70 – из-за токсикомании.

При этом большинство из состоящих на учете находятся в городах. 529 – в Уфе, 212 – в Стерлитамаке, 132 – в Салавате и Белорецке, 128 – в Нефтекамске.