В Башкирии на учете по делам несовершеннолетних состоят 3 149 детей

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Большая часть из них встала на учет из-за проблем с алкоголем.
Согласно сведениям Антинаркотической комиссии РБ, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МВД состоят 3149 детей.
892 из них встали на учет из-за злоупотребления алкоголем. 82 – из-за проблем с наркотическими и психотропными веществами, 70 – из-за токсикомании.
При этом большинство из состоящих на учете находятся в городах. 529 – в Уфе, 212 – в Стерлитамаке, 132 – в Салавате и Белорецке, 128 – в Нефтекамске.
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