Почему подросток в Башкирии напал на школу: версия матери

18 апреля в Стерлитамаке 9-классник 1-й школы Артём Тагиров напал с ножом на одноклассниц и учителя и поджёг класс. Прошло три недели. Здоровье пострадавших вне опасности, против директора 1-й школы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», жители республики подписывают петицию в защиту директора (медицинские классы 1-й школы славятся высоким уровнем подготовки абитуриентов в регионе и за его пределами).

Виновник происшествия заключён под стражу, общественность его судьбой не интересуется. А зря. В наше время хорошо бы знать, почему наши дети нападают на школы и кто способен это предотвратить.

«Мы не смогли ему помочь, а другие не захотели»

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Сейчас и учителя, и ученики в один голос говорят, что в этом коррекционном классе была спокойная атмосфера, что никто никого не обижал. Только это неправда! - рассказывает Лариса, мама Артёма. - Сыну в школе было плохо: одноклассники обзывали его инвалидом и аутистом - за тугоухость. Чуркой, черномазым и "чернож..." - за смуглый цвет кожи. Артём вёл дневник, там он писал, что не хочет жить, что никем не сможет стать, разве что мусорщиком...

- Как вы с мужем пытались ему помочь?

- У нас с сыном тёплые отношения: мы его очень любим, поддерживаем, он хороший сын и брат: очень домашний, с удовольствием помогает мне по хозяйству, ни разу не ночевал нигде, кроме дома, даже у бабушек родных не оставался. Если у него проблемы - делится, рассказывает. Мы много разговаривали, убеждали его: «Сынок, не обращай внимания, что ты их слушаешь? Кто они такие?»...

- А кто его одноклассники такие?

- Да никто! Мы ему говорили: «У тебя ещё будут настоящие друзья, и профессия будет: выучишься на сварщика, как хотел, будешь с отцом работать...».

- Лариса, кто, по-вашему, в ответе за то, чтобы ребёнок с удовольствием ходил в школу?

- Не только мы, родители, но и школа! Мы со своей стороны делали всё, что положено: Артём стоял на учёте у сурдолога, аллерголога, невролога, получал лечение, регулярно проходил необходимые комиссии. Когда осенью выяснилось, что он пишет в соцсети страшные вещи, мы ходили к школьному психологу. Она беседовала с ним, а потом призналась: «Я не могу его раскрыть». Если специалисты не могут, то что можем мы, родители? Даже если бы мы обратились к другому психологу, а в классе продолжалась бы травля, разве что-то изменилось бы? Ещё в 7-м классе, когда Артём себе брови сбрил, а его дразнить стали, мы обращались к учителю - она обещала: «Я во всём разберусь». Надо, чтобы в школе работали с детьми и учили дружить!

- От кого вы узнали, какие группы создаёт ваш сын в соцсетях?

- В школу на электронную почту стали приходить анонимные письма, администрация отреагировала: нас вызывали, беседовали: «Артём, зачем ты это пишешь?». Взяли с него обещание, что он больше так делать не будет. Школа обратилась в ОДН, но из ОДН никто даже ни разу не пришёл к нам домой, не посмотрел, как ребёнок живёт, чем можно помочь... Вот так: мы не смогли помочь сыну, а другие просто не захотели.

«Он не преступник - он человек, которому плохо»

Эти рисунки нашли в доме, где жил мальчик. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Лариса, что-то предвещало трагедию?

- За три дня до того, как всё произошло, у Артёма был день рождения. Мы дали ему денег, чтобы он мог сходить куда-нибудь, всё-таки взрослый уже. Он отказался. Мы поехали всей семьёй прогуляться по городу, посидеть в кафе. Артём говорил, что ничего в жизни не хочет, понимаете? 17 апреля утром он сказал, что не пойдёт в школу. Мы позвонили классному руководителю, она попросила нас уговорить его: «Школа есть школа, надо учиться». А 18-го случилось то, что случилось.

- Говорят, что вы, увидев сына под лестницей, сказали ему: «Это твой выбор» и убежали домой, а его отец даже не поехал с ним в карете скорой помощи. Это правда?

- Разумеется, нет! Я побежала не домой, а в киоск за водой: мне было плохо, я была в панике, понимаете? Я тут же вернулась, стала звонить мужу - муж приехал на машине, зачем ему было пересаживаться в карету скорой помощи? Он поехал в больницу своим ходом, потом поехала я, мы были на связи, были с сыном.

- Из-за чего вы не находите себе места сейчас?

- Из-за того, что системе всё равно, что будет с ребёнком. Педагоги волнуются за свои должности, правоохранительные органы ищут, кого бы сделать крайним. Все спокойно будут работать дальше, один ребёнок во всём виноват? Артём в СИЗО один, у него сезонная аллергия, ему нужна медицинская и психологическая помощь. Он не преступник, он человек, которому очень плохо! Мы не можем ни есть, ни спать. Знакомые знают Артёма с хорошей стороны и поддерживают нас, зовут к себе покушать... Учителя тоже поддерживают, пишут в ватсапе: «Держитесь, главное, что все живы!».

- Посоветуйте родителям: как избежать того, что произошло с вами? Что делать, если ребёнку тяжело жить?