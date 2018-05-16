В ПФО за год наркоманов стало меньше, но преступлений они совершали больше

Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в работе этого выездного совещания, сообщается на официальном сайте главы региона.

В числе рассматриваемых вопросов обсуждали и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Приволжского федерального округа.

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич акцентировал внимание на проблемах в антинаркотической деятельности.

Принимаемые меры позволили на 7,5 процента снизить в округе число лиц, потребляющих наркотические средства, в том числе среди несовершеннолетних. В то же время в округе в 2017 году выявлено свыше 36 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост на 3,5 процента).

Михаил Бабич подвел итоги обсуждению по этой теме:

– Правоприменительная практика в указанной сфере свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность реализуемых полномочий, обусловленных несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, отсутствия алгоритма возложения обязанности по принудительному лечению от наркомании несовершеннолетних. Сегодня нет единого подхода к организации реабилитационного процесса наркопотребителей, что не позволяет в полной мере обеспечить системную работу и координацию деятельности региональных органов власти.