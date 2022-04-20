Полисы ОСАГО в Сбере оформили 2 500 жителей Башкирии

Жители Башкирии оформили в Сбере уже 2,5 тысячи полисов ОСАГО, причем ежемесячно количество желающих воспользоваться этой услугой растет. Так, только за март заключено 600 договоров.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона. Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Офисы Сбера давно перестали быть местом, где люди совершают только банковские операции. Для удобства клиентов мы постоянно расширяем линейку предоставляемых услуг, чтобы можно было решить много повседневных задач в одном месте. Так, например, с прошлого года в наших подразделениях можно оформить и полис ОСАГО, причем не только от СберСтрахования, но и от других страховых компаний — партнёров банка. Ежегодно с этой задачей сталкиваются все автомобилисты — теперь решить ее можно в ближайшем офисе Сбера, которых в Башкирии более 460-ти». Помимо полисов ОСАГО в подразделениях Сбера можно оформить и КАСКО. Подробная информация о страховых продуктах размещена на сайте банка www.sberbank.ru.

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