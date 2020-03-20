Следком Башкирии сообщил, почему нужно скрывать информацию о пропавших Мазовых

Глава башкирского отделения Следственного комитета Денис Чернятьев сообщил, что расследование пропажи Артема Мазова и его двоих детей ведется до сих пор.

Руководитель ведомства отметил, что раскрывать сути в ведомстве не могут, но отметил, что дело не раскрыто до сих пор.

«Там, где преступление не раскрыто, мы стараемся не говорить об этом. Потому что есть заинтересованные лица в получении информации, на какой мы стадии находимся и куда идем. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определенные меры противодействия принять», – цитирует Чернятьева ГорОбзор.ру.