«Еще один признак конца света»: в Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине
Видео удивительного явления природы опубликовали в сети.
Ролик с гуляющим во дворе частного дома теленком с пятой ногой на спине опубликовал в своем Facebook предприниматель, блогер Артур Идельбаев. По его словам, он увидел ролик в группе коневодов Зауралья. Известно, что необычный теленок родился в селе Альмухаметово Абзелиловского района.
«Вот еще один признак конца света», - красноречиво подписал видео уфимец.
На нем совсем молодой теленок с болтающейся пятой ногой на спине как ни в чем не бывало прогуливается во дворе.
Пользователи сети неоднозначно восприняли видео. Одни назвали этот явный атавизм признаком удачи, другие раскритиковали хозяев, которые вовремя не обратились за помощью к ветеринару – ведь очевидно, что пятая нога доставит неудобств животному в будущем.
Вполне вероятно, что речь идет о полимелии — генетическом нарушении, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных. Похожие случаи появления животных с ненужными конечностями были в Рязанской области, а также некоторых штатах США. О недавнем из таких писала, например, Lenta.ru.