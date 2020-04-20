«Еще один признак конца света»: в Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине

Ролик с гуляющим во дворе частного дома теленком с пятой ногой на спине опубликовал в своем Facebook предприниматель, блогер Артур Идельбаев. По его словам, он увидел ролик в группе коневодов Зауралья. Известно, что необычный теленок родился в селе Альмухаметово Абзелиловского района.

«Вот еще один признак конца света», - красноречиво подписал видео уфимец.

На нем совсем молодой теленок с болтающейся пятой ногой на спине как ни в чем не бывало прогуливается во дворе.

Пользователи сети неоднозначно восприняли видео. Одни назвали этот явный атавизм признаком удачи, другие раскритиковали хозяев, которые вовремя не обратились за помощью к ветеринару – ведь очевидно, что пятая нога доставит неудобств животному в будущем.