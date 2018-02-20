Минобороны: курсанты МЧС примут участие в Параде Победы

Глава ведомства Сергей Шойгу сменил гнев на милость.

Министр обороны Сергей Шойгу разрешил расчету курсантов Академии гражданской защиты МЧС к участию в параде Победы на Красной площади 9 мая текущего года. Пояснения на эту тему «Новые Известия» получили в ответ на свой запрос из Министерства обороны РФ.

В официальном ответе уточняется, что в адрес Министра обороны РФ поступили многочисленные обращения с просьбами не лишать курсантов Академии МЧС права пройти парадным расчетом по главной площади страны. Такие обращения пришли как от руководства учебного заведения и группы курсантов Академии МЧС, так и от ветеранов чрезвычайного ведомства.

- Все обратившиеся к главе военного ведомства категорически осуждают видеовыходку учащихся одного из образовательных учреждений МЧС с аморальным флешмобом в форменной одежде спасателей, – сообщил «Новым Известиям» источник в Минобороны страны. - Руководство Академии МЧС в своем обращении к министру обороны категорически осудило данный ролик, подчеркнув, что ни один курсант Академии не участвовал в съёмках скандального видео.

При этом руководство Минобороны по-прежнему возмущено отсутствием ясной и жёсткой реакции к произошедшему со стороны руководства МЧС.