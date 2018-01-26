В параде на Красной площади 9 мая не пойдут курсанты академии МЧС

Министерство обороны России определилось с количеством военнослужащих и военной техники, которые будут участвовать в парадах 9 мая этого года во всех регионах России, сообщают «Новые известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
По Красной площади пройдут более 11 тыс. военнослужащих столичного гарнизона, более 120 боевых машин и танков, 70 самолетов и вертолетов, в также батальоны девушек-военнослужащих и юнармейцев. Однако на Красной площади не будет парадного расчета Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил источник «НИ», такое решение спровоцировано участием курсантов МЧС в скандальном флешмобе в поддержку ульяновских коллег-авиаторов.
Речь идет о видеоролике, где юноши в трусах и синих майках МЧС соблазнительно танцуют под трек Satisfaction итальянского диджея Benny Benassi. Действие происходит в общежитии. На кадрах видны жилые комнаты, кухню и другие помещения.