Курсанты академии МЧС попросили Сергея Шойгу допустить их к параду Победы

В адрес министра обороны отправлено несколько обращений.

Как сообщают «Новые Известия», министру обороны России Сергею Шойгу направлено несколько обращений курсантов, ветеранов и сотрудников МЧС с просьбами допустить парадный расчёт академии МЧС к Параду Победы на Красной площади.

Напомним, ранее министр обороны принял решение о запрете академии МЧС участвовать в параде Победы - из-за того, что курсанты Академии гражданской защиты МЧС поддержали курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые выложили в сеть видеоролик с нескромными танцами под Satisfaction. Будущие спасатели тоже станцевали полуголыми и выложили в интернет свой танец.

Теперь, когда до празднования 9 мая остается менее трех месяцев, сразу несколько писем ушло в адрес министра обороны - с просьбами допустить парадный расчет Академии МЧС к участию в параде Победы. Ведь эта традиция не прерывалась с 2002 года.

- Парад для нас – это не просто прохождение, это возможность показать ветеранам, что наше поколение помнит их великий подвиг и гордится ими, - пишут курсанты.

Они высказывают свое отрицательное отношение к участию будущих спасателей во флешмобе:

- Люди, принимающие участие в подобных мероприятиях, недостойны называться мужчинами.