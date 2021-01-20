Глава Хабаровского края провел прием граждан онлайн

Глава Хабаровского края провел прием граждан онлайн

Вчера, 16:09ОбществоPhoto: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личный прием граждан по видеосвязи и ответил на вопросы хабаровчан о ремонте дорог, вывозе мусора и взаимодействии властей с ветеранскими организациями.

Как сообщает prokhab.ru, глава общественной организации ветеранов погранслужбы Виталий Хромов предложил создать первый в регионе орган по взаимодействию с ветеранскими организациями. Инициативу поддержал Дегтярев, который по просьбе ветеранов и возглавит этот совет.

Также, наконец, было принято решение поставить на муниципальный баланс бесхозные сельские улицы, чтобы ответственность за их состояние лежала на властях.

Кроме того, Михаил Дегтярев взял под свой контроль решение таких вопросов, как вывоз мусора, плохое уличное освещение, отсутствие системы водоотведения в некоторых районах, а также низкое качество интернета.

Подобный формат общения с жителями Хабаровского края Дегтярев проводит достаточно часто. Сегодня ряд проблем, озвученных на прошлых встречах, уже решен. К примеру, ребенка жительницы краевого центра, которая рассказала о невозможности устроить его в детский сад, уже определили в садик по месту жительства, а хабаровчанин, являющийся сиротой, смог получить квартиру.

Эксперты считают, что такой подход к работе говорит о нацеленности врио губернатора на конкретный результат.

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