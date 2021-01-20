Глава Хабаровского края провел прием граждан онлайн

Подобный формат общения с жителями Хабаровского края Дегтярев проводит достаточно часто. Сегодня ряд проблем, озвученных на прошлых встречах, уже решен. К примеру, ребенка жительницы краевого центра, которая рассказала о невозможности устроить его в детский сад, уже определили в садик по месту жительства, а хабаровчанин, являющийся сиротой, смог получить квартиру.